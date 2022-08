Ikaria, l'île de la longévité

À Ikaria, le temps s'écoule tranquillement. L'île sans stress, comme on l'appelle, connaît une forte concentration de centenaires. Pour essayer de percer ce secret, il faut se rendre sur les cafés du port d'Evdilos, l'un des ports principaux de l'île. Là, les habitants aiment échanger. Des Français comme Jean-Yves ont choisi de vivre ici plusieurs mois de l'année. La couleur bleue et la mer y ont un pouvoir magique. Les baigneurs peuvent profiter de la petite plage du port. Mais les autres plages de la partie ouest de l'île ont aussi des merveilles à revendre. Les terrasses du village de Fitema s'illuminent. Là, on rencontre Ilias Tsiandis, le roi du barbecue. À 77 ans, il confie que travailler lui repose et lui fait rajeunir, avant d'ajouter qu'ils sont dans la simplicité. Ikaria est une île montagneuse avec des sommets à plus de 1 000 mètres. Les anciens continuent de la parcourir à pied. Anthoula Rousso, elle, ne peut pas rester une minute sans rien faire. À 89 ans, cette veuve continue de vivre seule dans sa maison familiale. Quand sont petit-fils vient la voir, c'est à chaque fois une fête. Elle est assurément l'une des fleurs d'Ikaria, l'île grecque où l'on vit longtemps. TF1 | Reportage S. Bordier, A. Poupon, A. Vagias