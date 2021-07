Il a fait rire la France entière : Jean-Yves Lafesse décède à 64 ans

Les impostures en caméra cachée étaient la marque de fabrique de Jean-Yves Lafesse. Il prenait des passants au hasard, monsieur et madame tout le monde. "Je suis obligé de piéger plusieurs personnes parce que je m'étais imaginé un jour suivre quelqu'un en me déguisant de multiples manières. Je me suis dit que ça ressemblerait, à la fin de la journée, à de l'acharnement thérapeutique. Il pourrait ne pas en sortir vivant. Le choc émotionnel que certains sketchs engendrent sur certaines de mes victimes, il faut assumer quand même. Vous ne vous retrouvez pas tous les jours avec un slip sur la tête", confiait-il. L'humoriste est né Jean-Yves Lambert et débute à la radio dans les années 80. Lafesse, un pseudo à son image, ne reculait pas devant quelques blagues osées. Germaine Ledoux était l'un de ses personnages emblématiques. Depuis quelques années, il s'était retiré de l'antenne. Cette série de gags à Poissy est l'une de ses dernières apparitions.