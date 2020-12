Il collectionne des Pères Noël par milliers

On se croirait presque dans la maison des Pères Noël. Sa collection commence à l'âge de trois ans quand Mathéo Schaub casse le seul Père Noël de la maison. Aujourd'hui à 20 ans, il en a accumulé plus de 2 500 au sous-sol de la maison familiale. Et ils ont tous une histoire. Petits, grands, automates, authentiques, insolites... il en a de toutes les sortes. Mathéo est le plus grand collectionneur du pays mais surtout le plus jeune. Ce qui manque à son bonheur c'est évidemment de rencontrer le vrai Père Noël. En effet, son rêve est d'aller en Laponie en Finlande. Mathéo n'est pas un simple collectionneur. Il passe aussi des heures dans son atelier à soigner ces Pères Noël pour leur donner une seconde vie. Lorsque les fêtes de Noël approchent, c'est le moment des souvenirs avec ses parents et sa famille. Quand il s'agit d'embellir le sapin, il ne faut rien prendre à la légère. Et si cette année, le vrai Père Noël venait rendre visite à ses milliers de sosies ?