Un passionné du septième art

Dès qu'on entre dans le musée privé de 400 m² de Pascal, à Varennes-Vauzelles (Nièvre), il faut écouter et se laisser bercer par le cinéma. Il collectionne bobines, caméras et projecteurs. Certaines personnes ont des caves à vin, le collectionneur, lui, a sa cave à film. Il y a bien sûr le plaisir de la projection, mais cela permet aussi de vérifier l'état des projecteurs. En effet, ces objets rares ont souvent des vécus. Et Pascal connaît la petite histoire de toutes les pièces de sa collection. Dans le musée, tout est en état de marche. Quand de nouveaux objets arrivent, c'est passage obligé dans l'atelier pour une révision ou une réparation. Pascal a commencé à treize ans à se passionner pour le septième art. "J'ai acheté une première caméra et puis je me suis acheté un petit projecteur à main. J'ai commencé comme photoboother". Et cette caméra tchécoslovaque de 8 mm, il l'a toujours. Il faut dire que ce matériel est son dada : il y en a partout. Caméra de reportage ou Super 8, elles ont toutes de la valeur. Ce lieu unique, le collectionneur le partage aussi avec ses amis. Il a mis 60 ans à construire cette collection avec sa passion en toile de fond.