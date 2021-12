Il collectionne les crèches du monde entier

C'est une histoire qui a fait le tour du monde. Un récit qui a traversé les siècles. Dans la chaleur d'une étable, un enfant voit le jour et inspire le monde. Et si la crèche était une œuvre d'art, un tableau à admirer. Bernard Duc-Mauge en est passionné. "On sent que ce n'est pas simplement un objet à admirer, c'est l'amour de Dieu", dit-il. Bernard collectionne les crèches depuis 25 ans. Une chasse aux trésors à travers 88 pays, de la Russie au Pérou, de la Bolivie au Rwanda. En papiers mâchés, en bronze, en terre cuite, en coquillage... il y en a de tout. "On y met son âme, on y met son cœur, et je crois que moins on est dans la richesse, plus on s'efforce de créer des choses", fait remarquer Bernard. Qu'il soit fervent catholique ou simple curieux, les yeux du visiteur s'éclairent devant ces 350 pièces. "C'est magique", "chaque détail est à regarder", "avec peu de moyens, ils arrivent à faire quelque chose", s'émerveillent-ils. Avec un foisonnement de détails, un souffle d'espérance et un brin d'humour, Bernard et ses crèches vous donneront sans doute l'envie d'en installer une au pied du sapin. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize, S. Thizy