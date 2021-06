Il consacre sa vie aux oiseaux blessés dans le Morbihan

Quand une catastrophe écologique a déferlé sur sa plage, à Etel (Morbihan), Didier Masci s'est engagé. A quelques kilomètres de là, il a créé le plus grand centre de soin pour la faune sauvage du pays. De toute la Bretagne, Didier reçoit des signalements d'animaux sauvages blessés. Toutes les espèces sont les bienvenues : le centre accueille 60 animaux par jour. Près de 20 ans après la marée noire, son indignation et son haut-le-cœur persistent. Enfant solitaire, Didier avait choisi les animaux pour amis. Il est d'ailleurs végétarien depuis ses quatorze ans. Il renonce alors au confort domestique, choisit la caravane et s'occupe jour et nuit des faucons, des phoques, des chevreuils et des goélands. Didier s'entoure de deux vétérinaires, de soigneurs et de 20 bénévoles pour ceux qui boitent et ceux qu'il faut opérer. Créer cet hôpital pour animaux sauvages lui donne un privilège incroyable : approcher des espèces qui fuient l'homme. Rendre aux oiseaux l'accès au ciel, c'est la mission qu'il s'est donné sur terre.