Il coupe 30 arbres pour continuer de chasser

Léon Morel n’en revient toujours pas. Son champ est dévasté. Des peupliers et des chênes âgés de 40 ans, coupés, puis laissés sur place. Sur sa propriété, les arbres ont été abattus par un chasseur de la commune. Celui-ci voulait gagner en visibilité pour pouvoir chasser le canard sur une mare. Léon dit l’avoir autorisé à couper dix arbres, or, une trentaine sont étendues dans sa parcelle. La nouvelle s’est vite répandue dans la commune de Carentan-les-Marais. Le chasseur a accepté de nous répondre, sans dévoiler son identité pour éviter les représailles. Il dit avoir respecté son engagement avec le propriétaire : "On s’était mis d’accord en fait sur une zone géographique, et non sur un nombre précis d’arbres à abattre". Le problème, c’est que les marais de Carentan sont un site protégé classé Natura 2000. La coupe d’arbre y est donc réglementée. "Je n’étais pas au courant qu’il fallait avoir une autorisation pour abattre des arbres", se défend-il encore. La chute des arbres rend le champ inexploitable. Léon et son petit-fils, copropriétaires, ont porté plainte en gendarmerie. Le chasseur, lui, les attaque en diffamation. TF1 | Reportage I. Blonz, A. Coulon, M. Lemesle