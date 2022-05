Il cultive la passion du potager en ligne

Pour jardiner, Pierre Berghof, jardinier amateur sur TikTok, a un outil un peu particulier, son téléphone. Il y a deux ans, pendant le confinement, cet amoureux du potager commence à publier de courtes vidéos sur le réseau social TikTok. Il donne des conseils, en musique, pour cultiver la terre. Il a su semer les graines du succès. Aujourd’hui, ses vidéos sont vues 1,5 million de fois chaque semaine. À 37 ans, Pierre travaille dans la communication. Il a toujours aimé prendre soin de son potager. Il peut compter sur le soutien de sa femme, Mathilde Berghof, qui l’aide parfois à tourner ses vidéos. "Je trouve que les personnes qui le suivent doivent aussi apprendre beaucoup à travers ce qu’il est", affirme cette dernière. Les vidéos de Pierre Berghof, permettent surtout au plus grand nombre de s’initier et d’apprécier le travail de la terre. Sans ses conseils, Jérémy, un de ses abonnés, n’aurait jamais fait de potager. Pierre compte bien continuer son aventure sur Internet, et pousser le maximum de personnes au potager. Tf1 | G. Thorel, A. Santos, A. Coulon