Il décède après trois jours d'attente aux urgences

Trois jours à attendre sur un brancard, un lit d’hôpital qui ne viendra jamais. À 91 ans, le patient décédé la semaine dernière n’aurait pas dû mourir dans ces conditions, d’après des médecins. Ils estiment que le temps passé allongé sans bouger a probablement dégradé son état de santé. Selon les syndicats du CHU, il y a eu d’autres cas de décès similaires récemment. Pour les syndicats, la cause est évidente : le manque de moyens. Ils évoquent notamment la fermeture de 200 lits d’hôpitaux, le manque réel de personnel médical et paramédical, et l'insuffisance de médecins de ville. Ces derniers ne sont pas assez nombreux pour répondre à la demande de soins. D’après les syndicats, les patients attendent régulièrement plus de 24 heures aux urgences. Depuis des mois, ils essayent d’alerter sur la situation. Mais c’est en vain. Dans une lettre envoyée au procureur de la République quelques jours après ce dernier décès, ils indiquent : "Aucune réponse à ce jour n’a permis d’améliorer les conditions d’accès aux soins de l’agglomération grenobloise." TF1 | Reportage F. Litzler, F. Marchand, C. Gerbelot