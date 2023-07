Il dessine les montagnes

Ces œuvres, vous ne les verrez jamais dans un musée. Pour découvrir la nouvelle folie de ce peintre, il nous a fallu grimper à 2 200 mètres. La galerie d'art de Saype, les pentes italiennes du Mont-Blanc, au pied des glaciers. Un canevas qu'il n'a pas choisi par hasard : "le premier sentiment, c'est waouh, c'est splendide, et à la fois waouh, c'est super fragile (...) on se dit mon Dieu, c'est un environnement magique, splendide, mais à la fois hyper fragile". Certains ont fait des heures de route pour la voir. "Incroyable, c'est magnifique (...) Quand on a su qu'il venait là, on est venu tout de suite depuis Milan, la nature c'est notre bien le plus précieux, il faut la respecter !", lance un spectateur. Avec ses fresques géantes, cet ancien infirmier gériatrique né à Belfort a conquis le monde : au bord du lac Léman, dans le désert, sur les eaux de Venise, des jardins de New York, à la pelouse du Champ-de-Mars. Son défi, capter les regards, alerte, faire rêver aussi. Avec le vent, la pluie, les œuvres de Saype ont une durée de vie de trois semaines, créées pour disparaître. TF1 | Reportage G. Charnay, Q. Russell