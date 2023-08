Il doit payer les PV de ses anciens clients

Une première amende, une deuxième, une troisième... trente au total. Ce sont des excès de vitesse ou des stationnements gênants de voitures qui ne lui appartiennent plus. Didier Ajuelos a vendu ces voitures lorsqu'il était encore concessionnaire. L'État lui réclame 8 000 euros. Il y a deux ans, il dépose le bilan. Mais certains dossiers de ventes traînent. Ni lui, ni les acheteurs ne mettent les cartes grises à jour. Le professionnel en charge de la liquidation lui dit de ne pas s'inquiéter. Il a dit à Didier de tout lui envoyer et c'est ce qu'il a fait. Les lettres continuent d'arriver. Lorsqu'il appelle les propriétaires des voitures, il est bloqué au niveau du numéro de téléphone. Il va jusqu'à prendre la route ou sonner aux portes, même à 300 kilomètres. Certains propriétaires acceptent de payer. Pour les autres, il a dû faire appel à un avocat en droit routier. Une aide nécessaire, d'autant plus que tout se fait sur Internet. Son client n'a encore rien payé. Il espère diminuer le montant de ces amendes de 8 000, à quelques centaines d'euros. TF1 | Reportage R. Rosso, K. Betun