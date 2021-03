Agriculteur et maire dans le Gers

Julien Délix est à la fois agriculteur et maire de Castillon-Savès (Gers), un village de 350 habitants. À 35 ans, c'est un amoureux de sa terre et de sa commune. Le jeune homme a pris la succession de son père il y a quinze ans. L'année dernière, il est devenu maire, comme une évidence. Quels sont les atouts d'un agriculteur pour être maire ? "Nous connaissons le territoire à 100%, le moindre petit bois et le moindre petit fossé de la commune", confie Julien. "Nous connaissons également toutes les personnes dans le village", ajoute-t-il. L'élu semble en effet connaître tout le monde et les besoins de la commune. Ici, il va faire construire un terrain multisports pour les jeunes des environs, une petite place pour un futur marché et seize maisons. Pas une seconde à perdre, Julien enchaîne par une réunion d'urbanisme à la mairie. Mais comment trouve-t-il le temps de s'occuper de deux professions, surtout à partir du printemps lors des travaux dans les champs ? Il nous explique pourquoi.