Il est encore temps de s'inscrire sur les listes électorales

Comme cet étudiant, sept millions de Français ne sont pas correctement inscrits sur les listes électorales. Aux abords de cette faculté parisienne, ils sont nombreux à ne pas savoir s’ils pourront voter dans 40 jours. Cette année, les échéances pour s’inscrire ont changé, à savoir jusqu’à ce mercredi pour s’inscrire en ligne et jusqu’à vendredi à la mairie. Il suffit d’apporter une carte d’identité ou un passeport, un justificatif de domicile ou une fiche de paie et quelques minutes plus tard, l’inscription est faite. Après votre inscription, vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur au plus tard trois jours avant le premier tour. De nouveauté cette année, un "QR code". Il vous servira à trouver votre bureau de vote ou à vérifier votre situation électorale. De plus, il y a une autre innovation : le numéro national d’électeur. Sécurisé, il facilitera la demande de procuration. Pour les mineurs qui seront majeurs lors de l’élection, l’inscription sur les listes électorales est automatique. Toutefois, il vaut mieux le vérifier auprès de votre mairie. TF1 | Reportage M.Karmann, R.Roine