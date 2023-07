Il est mort pour s'être plaint du bruit

Jacqueline est encore sous le choc ce mercredi matin. Elle a souhaité rendre hommage à l'un de ses voisins, Philippe Mathot, 72 ans, décédé des suites de ses blessures. Et elle n'est pas la seule. Les uns après les autres, les habitants de Vieux-Condé écrivent quelques mots dans un livre de condoléances installé dans le hall de la mairie. L'agression s'est déroulée il y a une semaine devant le domicile du septuagénaire. Vers 23 heures, il avait demandé à des jeunes de faire moins de bruit. S'en est suivi un déferlement de violences. Le retraité a été roué de coups. Ce soir-là, sa voisine a entendu des voix s'élever, la police arrivée. Elle ressent ce matin une grande peine. Les habitants s'interrogent : comment un jeune de 17 ans peut arriver à un tel degré de violence ? L'auteur de l'agression était accompagné de deux autres hommes, de 14 et 18 ans. Ils ne présentent aucun antécédent judiciaire. Derrière la tristesse, la colère des habitants, qui attendent une réponse de la justice. Le mineur de 17 ans devrait être poursuivi pour homicide volontaire. TF1 | Reportage V. Lamhaut, C. Yzerman