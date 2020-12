Il est plus que temps de remplir sa cuve de fioul

Alors que le thermomètre affiche des températures de plus en plus basses, Philippe Revenu enchaîne les livraisons de fioul. Ce dernier alimente la chaudière de Jean et de sa famille. Ils ont choisi de conserver cette source d'énergie dans leur maison en plus du bois car elle permet de chauffer plus rapidement. Cette année, la plupart des particuliers demandent un complément après une première livraison à l'automne. Philippe doit assurer dix à quinze livraisons par jour. Les demandes sont nombreuses, d'autant plus que le prix du combustible est attractif, soit 70 centimes le litre. Marie-France, elle, a surveillé les coûts du fioul et s'est décidée à passer commande au dernier moment. Alors qu'il ne lui restait plus qu'un tiers dans sa cuve, le livreur va lui injecter 500 litres supplémentaires pour passer l'hiver en toute sécurité. Même si le combustible sera interdit dès 2022, il devrait être progressivement remplacé par le bio fioul, plus écologique. Toutefois, les particuliers pourront conserver leurs équipements actuels.