Il est revenu le temps des comédies musicales !

À Dole (Jura), la salle est pleine. Le public est venu danser sur les tubes des meilleures comédies musicales de ces 50 dernières années. Comédies musicales américaines, mais surtout françaises, interprétées parfois par ceux qui les ont jouées comme Hélène Ségara, l’Esméralda de Notre-Dame, ou Damien Sargue et Cécilia Cara, dans Roméo et Juliette. Sur scène, huit grandes voix qui ont toutes été les rôles phares de nos comédies musicales. Depuis deux ans que ce spectacle existe, c'est presque une famille, qui a même décidé de faire leur tournée en logeant tous ensemble, à bord d'un bus. Et de ce fait, cette proximité a créé une complicité qui se ressent sur scène. Pour Hélène Ségara, c'est aussi un argument qui fait le succès du spectacle : "Ce n'est pas une tournée, c'est une colonie de vacances". Le public est conquis. Le résultat est là, quand les artistes sont généreux, le public l'est tout autant. TF1 | Reportage M.L. Bonnemain, P. Humez