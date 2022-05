Il est venu le temps des communions

C'est le temps des ultimes préparatifs et derniers conseils avant le grand moment. Après deux ans de catéchisme, des enfants d'une dizaine d'années s'apprêtent à vivre un moment solennel, toujours un peu intimidant : "c'est un moment que j'attends beaucoup parce qu'au moins il y aura toute ma famille qui va me voir", "il suffisait de voir un peu le stress hier et avant la célébration, on devine qu'on est un peu surexcité et que c'est un grand moment". Les enfants font leur entrée dans l'église en procession, main sur le cœur. Les parents, parrains et marraines ont du mal à retenir quelques larmes. La première communion, c'est le moment où l'on participe à l’eucharistie et où l'on reçoit pour la toute première fois l’hostie. La première communion est l'un des sept sacrements de l’Église catholique. Elle se prépare par groupe d'enfants et a lieu traditionnellement entre avril et mai. L'occasion de se faire des amis et des souvenirs pour la vie. C'est une célébration religieuse, émouvante, un moment à part. La cérémonie se conclut par un repas en famille. Un moment de fête, de retrouvailles entre les grands, mais surtout avec les petits. TF1 | Reportage P. Vogel, J. Pasquier