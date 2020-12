"Il était une fois Abba" : un livre retrace l'histoire du groupe

Intitulée "Happy New Year", la chanson du groupe ABBA est sans cesse d'actualité. Tous les disquaires vendent encore leur disque d'origine, 40 ans après la séparation des quatre Suédois. Avec seulement dix ans de carrière, le groupe Abba a vendu près de 400 millions de disques. Pour Jean-Marie Potiez, il fallait un livre pour raconter le phénomène. L'auteur de l'ouvrage "Il était une fois Abba" a expliqué que le titre Happy New Year est devenu emblématique, l'hymne du Nouvel An dans les pays anglophones. Il est le plus téléchargé, diffusé et écouté chaque année. D'après lui, "le rythme, la voix, l'orchestration... tout était là pour le succès".