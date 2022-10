Il était une fois... Le Petit Nicolas

Il a déjà 63 ans, mais est encore aujourd’hui le symbole de l’enfance idéale. Qui sait que Le Petit Nicolas fut d’abord un dessin ? Une création de Jean-Jacques Sempé ? Une idée confiée à son copain, le scénariste René Goscinny ? Ce film raconte la naissance du héros, mais aussi l’histoire de ses deux auteurs. À l’origine du projet, il y a Anne, la fille de René Goscinny. Elle a voulu parler de résilience : celle de son père, enfant juif, dont la famille a été en partie exterminée, et celle de Sempé, enfant pauvre et mal aimé. "Ce Petit Nicolas représente l’enfant qu’ils n’ont pas pu être", confie l’auteure. Anne Goscinny a conservé tel quel le bureau de son père, celui qui a vu naître Le Petit Nicolas. "Il y a très peu de manuscrits de mon père parce qu’il tapait tout à la machine. Il tapait très vite et uniquement avec deux doigts", explique-t-elle. Deux doigts et des mots magiques… des illustrations remplies de poésie. Et ce sont des centaines d’histoires qui nous parlent encore aujourd’hui d’insouciance. TF1 | Reportage S. De Vaissiere, M. Merle