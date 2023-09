Il fait ressurgir le passé

Faisons une expérience ! Imaginons à quoi ressemblaient les rues dans le passé. Arnaud Picavet, est à l'origine de ces images surprenantes. Il réalise ce qu'on appelle des rephotographies, un mélange de photos d'hier et d'aujourd'hui. Les plus anciennes, il les trouve dans un album. Des cartes postales de Marcq-en-Barœul (Nord) des années 1900 à 1960, toutes collectionnées par son père. Tourner les pages, c'est redécouvrir l'époque et des habits qui surprennent en ce jour. "Tout à fait, il y a une forme de fierté de recréer le passé", dit le photographe architecte. Arnaud réussit à faire coïncider le décor d'hier avec celui d'aujourd'hui. Arnaud est en plus partageur, il expose ses créations dans la ville d'origine. Les habitants sont bluffés. Les images réveillent la mémoire. Pour prolonger l'émotion, il va réaliser de nouveaux clichés dans d'autres villes de la métropole lilloise pour faire surgir encore des moments du passé. TF1 | Reportage V. Lamhaut, M. Debut, T. Chartier