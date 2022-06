Il fait revivre Brel sur scène

Une silhouette, un regard, une voix... 44 ans après la mort de Jacques Brel, l'illusion est troublante. Durant 1h15 de spectacle, Arnaud Askoy remonte le temps et entraîne avec lui les 500 spectateurs d'un théâtre parisien. Bien sûr, il y a la ressemblance physique, mais pas seulement. Officier de police puis détective privé, Arnaud Askoy ne connaissait pas Brel jusqu'à une révélation. Lors d'une planque, il tombe sur un disque. Sa vie va changer. "J'étais complètement transporté jusqu'au moment où je me suis dit : je vais chanter Jacques Brel". L'ancien flic prend des cours de chant et met ses pas dans ceux de son illustre aîné, comme à Montmartre où Brel a débuté et a écrit quelques-unes de ses plus belles chansons. Des rencontres et des témoignages ont permis à Arnaud de s'approcher au plus près de son modèle. Il fait sensation sur scène en ce moment. Arnaud Askoy se produit à Paris jusque début juillet, avant de se lancer cet automne dans une tournée dans l'Hexagone et en Belgique. TF1 | Reportage J.P. Féret, J.Y. Chamblay