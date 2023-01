Il faut être agréé pour piéger les ragondins !

Ces terres n’ont plus aucun secret pour lui. Cela fait 30 ans que ce piégeur professionnel, sillonne l’Ariège dans ses moindres recoins en pistant taupes, fouines et autres ragondins. Mais attention, il est interdit de s’improviser en piégeur de nuisible. Ces deux compères ont obtenu un agrément préfectoral, après une formation obligatoire. Il faut seize heures de cours théorique et pratique dont Michel Dedieu connaît tous les détails. La cage, elle, est basique. Pour attirer l’animal, on l’appâte avec un peu de légumes. "Je ne fais pas n’importe quoi sur le piégeage", confie Jacky Larroque. À 71 ans, il met à profit sa longue expérience. Il observe, inspecte, se faufile et tombe très vite sur des traces fraîches. Dans les sous-bois, un animal est pris. Les ragondins ravagent chaque lopin de terre des environs. Ces bêtes manquent de prédateur. Presque tous les jours, des particuliers ou des collectivités font appel à eux. Ils sont bénévoles comme les milliers d’autres piégeurs dans l’Hexagone. TF1 | Reportage P. Mislanghe, T. Copleux, J.M Lucas