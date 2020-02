Il faut sauver la "chapelle Sixtine" de Bretagne

Dans les Côtes-d'Armor, une chapelle perdue dans la campagne bretonne abrite des peintures datant du XVIIIe siècle. Menacée par le temps, la voûte de la chapelle Sainte-Suzanne a besoin d'être rénovée. Les habitants cherchent des fonds pour la sauver. Puisque les travaux sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros, ils ont lancé une association, des événements et un site Internet pour collecter des dons. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/02/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.