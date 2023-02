Il faut sauver la ferme des commandos

Depuis juin dernier, la toiture de ce corps de ferme historique s'est effondrée. Jacqueline Louis fait partie de la famille éloignée des propriétaires. Elle y a longtemps passé ses vacances et c'est avec émotion qu'elle voit les dégâts : "c'est dommage qu'elle soit en perdition, mais les années l'ont abîmée". Cette ferme est l'un des lieux du Débarquement. Dès le 6 juin 1944, des centaines de commandos britanniques s'y retrouvent et profitent de l'hospitalité de la famille Saulnier pour établir un camp stratégique. À l'intérieur, presque tout est d'origine. Les photos accrochées au mur sont celles des chefs de guerre passés par la ferme. Pour sauvegarder ce patrimoine, la commune a pris un arrêté de péril et réfléchit à la meilleure façon de conserver ce site qui demeure une propriété privée. Dans ce village de moins de 2 000 habitants, il est impossible d'imaginer l'avenir sans ce site. "Il faut la rénover", confient-ils. Une cagnotte en ligne a été ouverte par une association pour anticiper de possibles travaux à l'avenir. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos