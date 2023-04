Il faut sauver les courées du Nord

À Lille (Hauts-de-France), à l'ombre des toitures de briques se cachent d'étroites ruelles : les courées du Nord. Des impasses à l'abri des regards ou d'anciennes maisons ouvrières partagent les mêmes murs et un jardin commun. Jérôme habite l'une d'elles avec sa chienne. Il nous invite à l'intérieur. Des pièces de quatre mètres carrés sur deux étages. Un siècle plus tôt, une famille entière habitait ces lieux exigus, devenus le foyer de Jérôme, il y a 25 ans. Des milliers de courées comme celles-ci existaient dans la région au temps des manufactures. Des logements ouvriers construits par les patrons à deux pas de leurs usines. À l'époque, une centaine de familles s'entassaient au bout de ces passages privés de lumière naturelle. Au fond de la cour se trouvaient les toilettes communes et un unique point d'eau. Mais l'inconfort était compensé par la convivialité. Patrick se souvient de cette époque. Comme la plupart des courées, la sienne a disparu dans les années 60, remplacée par un immeuble aux appartements individuels. TF1 | Reportage M. Debut, B. Agiras, C. Yzerman