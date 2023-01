Il faut sauver les hérissons !

Tous les soirs, Carine reçoit de la visite. Depuis trois ans, des hérissons ont élu domicile dans son jardin et ils sont de plus en plus nombreux. Les hérissons se rapprochent des habitations, mais ce n’est pas forcément une bonne nouvelle pour nos campagnes. Le centre de soins Hegalaldia, à Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques), recueille de plus en plus de hérissons blessés dans nos jardins. Les scientifiques estiment que le nombre de hérissons est en forte baisse dans le pays depuis les années 60. En cause, il y a notamment les pesticides et l’urbanisation. Ceux qui restent trouvent refuge dans les villes. Un petit animal symbole de toute une biodiversité en déclin. Le responsable du centre, Stéphan Maury, précise : "En protégeant le hérisson, on protège aussi des centaines d’autres espèces". Si vous avez un jardin, vous pouvez leur laisser quelques herbes hautes et de l’eau, ainsi qu’un peu de nourriture de temps en temps. Son conseil, c’est aussi de mettre des croquettes de bonne qualité. Et des croquettes pour chatons, mais pas un apport de gamelle tous les jours, 365 jours de l’année. "Ça reste un animal sauvage", rajoute-t-il. Si vous trouvez un hérisson en détresse, appelez d’abord un centre de soins ou un vétérinaire avant de le ramasser. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois