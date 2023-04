Il faut sauver les maisons de Colmar

Une maison à colombages du XVIème siècle évacuée dans l'urgence, est désormais soutenue par des étais. Des poutres rongées, des structures déformées, les Colmariens sont inquiets, attachés à leur patrimoine. L'année dernière à Colmar, trois arrêtés pour la mise en sécurité ont été pris pour des maisons alsaciennes. Sécheresse, humidité, mais surtout des travaux inappropriés ont, au fil du temps, fragilisés les colombages. Au siècle dernier, les colombages ont été volontairement cachés, car passés de mode. En les faisant ressortir, ils ont été brutalement soumis aux variations climatiques. Pour la municipalité, difficile d'intervenir sur des propriétés privées, il a fallu inventer des solutions. "On accepte par dérogation du Conseil municipal, que des maisons anciennes, lorsqu'elles sont abandonnées depuis plus de quinze ans, puissent être transformées en logements de tourisme" déclare Eric Straumann, maire de Colmar. Des colombages, restant à préserver le patrimoine et le symbole d'une région parmi d'autres. TF1 | Reportage P. Vogel, L. Schöneshöfer, A. Jurquet