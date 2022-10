Il faut sauver nos friteries !

Dans le quartier, les frites, on ne les prépare pas soi-même, on les achète chez Rabah Bouatrous, patron de la friterie "Chti'me". Cela fait 35 ans de tradition. Vianney est un habitué, son menu coûte 7,20 euros. "Va la quantité et la qualité, ce n'est pas cher", lance-t-il. La semaine dernière, toute la carte a pourtant augmenté de 80 centimes. C'était inévitable pour supporter la hausse des prix des matières premières. Et entre le plaisir d'une barquette chaude et son portefeuille, le choix est vite fait. Même histoire dans une autre friterie. Le gras de bœuf a doublé, plus 15% sur les pommes de terre, et 18% sur les sauces. Au total, c'est plus de 2 000 euros de dépenses supplémentaires par mois. "A la fin du mois, une fois qu'on a tout payé, personnel, charges, fournitures et tout ça, il reste zéro", affirme David Fontaine, patron de "Frite à dorer". Sa portion de frites coûtera bientôt 30 centimes de plus. Et si ça ne suffit pas, ce gérant songe à mettre la clé sous la porte. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette