Il faut sauver nos potagers !

Ils tentent de sauver les quelques légumes plantés à l'automne. Comme dans tous les jardins des Pyrénées-Orientales, interdiction d'arroser depuis plus d'un mois. Sans pluie et avec les restrictions d'eau, les fruits et légumes peinent à se développer. Les trois familles qui gèrent ce potager vont devoir se passer de plusieurs kilos de nourriture chaque semaine. "Financièrement, c'est compliqué, parce qu'on a des petites retraites. Le vrai panier anti-inflation il est dans la terre, dans le jardin, dans le potager", rapporte Cyril Gravey, membre de l'association "Jardin partagé". L'arrêté préfectoral interdisant l'arrosage des jardins concerne toutes les communes du département. À Sainte-Marie-la-Mer, Véronique a baissé les bras. Son potager restera en jachère cette année. Alors pour espérer un assouplissement des restrictions, les maires du département ont décidé de présenter au préfet une charte de bonne conduite. Dix mesures y sont proposées pour économiser l'eau et permettraient de lever certaines interdictions, comme l'arrosage des potagers. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia