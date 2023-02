Il faut sauver nos producteurs de noix

Alain Soulé est un producteur de noix incapable d'écouler ses stocks, du jamais-vu ! De plus, les noix sont impossibles à conserver à température ambiante au-dessus de dix degrés, sous peine de voir leur qualité se dégrader. Il faut donc trouver un moyen de les stocker si on ne peut pas les vendre, nous confie-t-il. Deux phénomènes expliquent cette situation : une surproduction mondiale l'année dernière couplée à une baisse de consommation dans l'Hexagone. Par exemple dans un supermarché, les clients ont d'autres priorités que d'acheter des noix. C'est un constat partagé par le directeur et le responsable d'un syndicat agricole. Les producteurs sont inquiets pour leur avenir. D'ailleurs, certains procèdent déjà à des arrachages d'une quarantaine d'arbres sur trois mille noyers. En attendant, les producteurs en appellent à l’État pour obtenir des aides à là trésorerie; mais aussi, pourquoi pas, lancer une grande campagne de communication autour des bienfaits de la noix. TF1 | Reportage C. Paredes, E. Sarre