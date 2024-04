Il fonce en voiture dans un bar, onze blessés

Les habitants d'Étel sont encore sidérés ce lundi matin par les images qui circulent sur les réseaux sociaux. "Rentrer dans une vitrine en voiture, risquer de blesser et devoir tuer des gens, oui ça choque un petit peu", témoigne un habitant. Le gérant avait déconduit de son bar-restaurant, un homme de 58 ans en état d'ivresse. "Il est revenu une heure après, assez fâché, et a foncé son véhicule dans la véranda de l'établissement", rapporte Guy Hercend, maire d'Étel. Sept personnes ont dû être transportées à l'hôpital. "Ma fille était encore au bar dix minutes avant que ça ne se produise, et elle pouvait être blessée légèrement, ou grièvement ou peut être décédée", confie un père de famille. Le patron n'a pas voulu témoigner ce matin, mais il a réagi sur les réseaux sociaux. Ses six salariés sont en chômage technique. Le gérant du "Chat qui pêche" espère pouvoir rouvrir son restaurant bientôt. Tout le monde est derrière lui dans la commune. L'auteur de l'agression est actuellement en détention provisoire. Il sera jugé ce lundi après-midi au tribunal de Lorient pour violence volontaire, dégradations graves, et conduite de véhicule en état d'ivresse. TF1 | Reportage S. Guerche, X. Baumel