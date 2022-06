Il manque 8 000 chauffeurs de cars

Aujourd'hui, ils sont tout simplement devenus incontournables. Pour se rendre à son travail ou bien à l'école, matins et soirs, les transports en autocar font partie du quotidien. Pourtant, d'ici la rentrée prochaine, des lignes pourraient être supprimées. Face à la pénurie nationale de conducteurs, de nombreux autocars seraient ainsi contraints de rester au garage. La situation inquiète la profession. En cause, un manque d'attractivité pour le métier. Dans les centres de formation, les nouveaux candidats ne se bousculent pas. Les sessions fonctionnent à peine au tiers de leur capacité. Selon la fédération nationale des transports de voyageurs, il manquerait environ 8 000 conducteurs pour assurer les transports à la rentrée prochaine. Pour les chauffeurs, les contraintes sont importantes. Il y a un manque de chauffeur, et des collectivités sont à la recherche de solutions pour assurer la continuité des services en septembre prochain. Mais pour les syndicats, les causes du problème sont connues depuis longtemps. TF1 | Reportage P. Vogel, V. Dietsch, E. Schings