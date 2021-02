Il n’avait pas autant neigé en Bretagne depuis 1986

Sous un ciel plombé, la neige est réapparue en Bretagne. Comme prévu, elle est arrivée doucement en milieu de matinée. À Crozon (Finistère), il fallait être bien vêtu ce mardi sur le marché. De quoi donner le sourire aux habitants pour le moment. "Ça fait du bien, les enfants vont être contents", se réjouit une commerçante. L'hiver dernier, le Finistère n'avait pas connu ne serait-ce qu'un seul jour de gelée. Forcément, cet épisode climatique crée l'événement. Prudence sur la chaussée même si elle reste largement praticable ce matin. Malgré le temps, Candice Ancel, factrice, doit effectuer sa tournée. "Ce n'est pas très agréable de travailler comme ça", dit-elle. Cet épisode survient sous un vent cinglant, plus de 80 km/h en rafale. À Morgat, Olivier vient vérifier ses amarres. La neige ne l'inquiète pas. "C'est un peu surprenant, mais c'est superbe", lance-t-il. "Avec la neige et la mer, c'est super bon", ajoute-t-il. Neige et pluie mêlées ce matin, la Bretagne blanchit tout de même peu à peu. La prudence est donc de mise sur les routes surtout en fin d'après-midi.