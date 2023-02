Il ne faut pas les prendre au mot !

Et si l'on discutait football avec ces Corses sans en parler un seul mot. C'est désormais possible grâce à votre téléphone portable et un traducteur automatique. Il ne suffit pas de connaître les mots pour parler la langue. Par sûr que vous soyez servis du premier coup. Cet outil est-il efficace ? On a fait un test à l'écrit avec une phrase très simple : "On va se baigner, l'eau est bonne". "Magnifique, tout à fait réel" ; "Il faudrait peut-être quelques petites améliorations pour qu'on soit un peu plus sur le langage insulaire", lancent des testeurs. Car l'outil ne tient pas compte du contexte de la phrase. Pour cette institutrice, c'est là toute sa limite : "C'est plus du mot-à-mot, parce que dans la traduction, ce qu'on attend aussi, c'est en même temps le côté émotionnel, le côté affectif, le côté vraiment proche du sens", explique Roberta Colonna. C'est un outil pour dépanner seulement. Dans ce lieu très touristique de Paris, il trouve toute son utilité, et pas seulement pour les touristes. C'est parfait pour aller à l'essentiel, mais pas de quoi devenir bilingue. TF1 | Reportage L. Adda, P. Pelletier