Il neige à gros flocons dans les Vosges alsaciennes

Les conditions ne sont pas vraiment de saison au col de la Schlucht avec une météo étonnante, mais exceptionnelle. La pelle à neige a été un peu trop vite oubliée. À 1 000 mètres d'altitude, la montagne réserve toujours des surprises. D'autant plus, après de longues semaines sans pouvoir se déplacer, les randonneurs sont attendus dès ce week-end. Il faut baliser les chemins malgré des conditions sibériennes. "Aujourd'hui, il n'y a personne et je me réjouissais de voir les premiers touristes qui viennent, puis discuter avec eux", a confié Philippe Poulet, accompagnateur en montagne. Malgré les conditions, les auberges s'apprêtent à accueillir des citadins venus respirer le grand air. Les géraniums sont en fleurs, mais ne sont pas encore aux fenêtres. Les cuisines préparent les premières ventes à emporter. Le menu du jour est d'ailleurs adapté à la météo : pommes de terre et oignons au beurre, un plat consistant. Le printemps va s'imposer dès ce week-end, car 20 degrés sont attendus sur les crêtes vosgiennes.