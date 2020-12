Il neige dès 1 000 mètres dans le département de la Loire

À seulement 15 kilomètres de Saint-Étienne, un petit recoin de la Loire vient de basculer dans l'hiver. Avec dix centimètres de neige, une bise glaciale et une température de zéro degré, les enfants ont revêtu leur tenue d'esquimau sur le chemin de l'école à Le Bessat. Depuis cinq heures, les agents du département sont mobilisés pour saler les routes. Tout autour, l'hiver a transformé les pâturages en champs de neige. Les sapins se sont parés d'un voile blanc. Un décor féerique qui alimente les conversations à la boulangerie et ferait presque oublier le confinement ainsi que la crise sanitaire. "Cela égaille un peu tout le monde avec cette période un peu difficile", affirme un habitant. "Cela inspire la famille. On a envie d'essayer d'organiser quelque chose avec nos proches", confie un autre. Face à de tel paysage, certains n'ont pas résisté à l'envi de chausser les skis de fond ou les raquettes. Dans la Loire, de nouvelles chutes de neige sont attendues ce mardi soir.