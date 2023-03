Il n'y a jamais eu autant d'apprentis !

A 21 ans, Tristan Meleiro a enfin trouvé sa place. Apprenti en CAP boucherie depuis septembre, il travaille avec son responsable qui lui apprend toutes les ficelles du métier. Tristan est passé par plusieurs emplois : restauration rapide, paysagiste et commerce. Il s'est lancé pour deux années riches en enseignement. "On est directement dans le monde professionnel. Et on apprend plein de choses", explique-t-il. Dans la boucherie, Virginie Duval a le goût de la transmission. Elle a un autre apprenti en BTS communication qui se charge des réseaux sociaux. Elle n'est pas du tout étonnée par le succès de l'apprentissage. "Je pense que les jeunes ont le goût à revenir sur des choses plus authentiques", confie Virginie Duval. Par ailleurs, l'apprentissage ne s'est jamais aussi bien porté avec 14% de contrats en plus en 2022. Dans un centre de formation spécialisé dans le BTP, on n'avait jamais eu autant de jeunes candidats. Il y a 1 500 apprentis cette année et 24 métiers proposés. Léon est en BTS enveloppe du bâtiment, une formation très porteuse. Avec son âge et son cursus, le jeune homme gagne 1 100 euros mensuel. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux