Il n’y a pas d’âge pour apprendre à bien conduire

À 74 ans, Maryse vient de changer de véhicule. Avant de conduire seule, elle souhaite revoir les bases et participe à un stage de remise à niveau pour seniors. Pas très rassurée au départ, cette retraitée retrouve vite ses habitudes. Comme elle, près de 30 retraités participent à cette formation pour reprendre confiance. Dans ces villages ruraux des Hautes-Pyrénées, avoir une voiture est essentiel. Après la pratique, Maryse revoit le code de la route. Les ronds-points posent de nombreuses difficultés pour elle. En 50 ans, la signalisation aussi a beaucoup changé, avec l’apparition de nouveaux panneaux. C’est le cas, par exemple, de l’indication de voies réservées au tramway ou du télépéage. Aucun permis ne sera retiré aujourd’hui. L’objectif est de réviser, mais aussi de travailler ses réflexes, un exercice indispensable pour Martine. Il y a quelques mois, elle a justement percuté un sanglier. En plus de ces stages, les organisateurs conseillent aux seniors de faire vérifier leur vue et d’opter pour des véhicules automatiques. TF1 | Reportage M. Chaize, P. Mislanghe