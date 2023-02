Il peint nos vitrines comme autrefois

Depuis 40 ans, Jean peint les enseignes des commerçants. C'est un savoir-faire fascinant et qu'il maitrise parfaitement. Les conditions de travail sont parfois difficiles. Étant perché au-dessus de la circulation, le thermomètre affiche à peine cinq degrés ce jour-là. Mais le résultat est là, une belle façade inspirée d'une publicité des années 50. Un côté "vintage", voulu par William, un jeune boulanger. L'artisan a repris cette affaire, il y a seulement trois ans. À l'ère des technologies de pointe, le métier de Jean est pourtant bien vivant, et ses outils n'ont rien de numérique: des pinceaux, des rondins... Ils ne sont plus qu'une soixantaine de peintres en lettre dans le pays. Mais Jean est sans doute le seul à rouler dans cette Renault Juvaquatre . Il nous confie "les gens aiment les choses authentiques comme les vieux métiers". Quand la météo ne permet plus d'être en extérieur, Jean se réfugie dans son atelier. Dans la famille Bataille, ce métier se transmet depuis cinq générations. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, A. Vieira