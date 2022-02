Il pleut des poissons dans le Morbihan

Guy n’en revient toujours pas. Des dizaines de petits poissons bleus sont tombés du ciel, juste devant chez lui. "Je me suis posé quand même pas mal de questions (…) Il peut y avoir des pluies de poissons comme ça, pas trop chez nous, plutôt aux États-Unis", explique-t-il. Parfois, lors des tempêtes, des poissons sont aspirés par des tornades. Ils sont retenus dans des nuages avant de tomber au sol, plusieurs kilomètres plus loin. Si vous en cherchez sur le sol ce jeudi matin, ils n’y sont plus. Guy a passé le balai, et des gourmands se sont probablement régalés. Dans les rues de Ploemeur (Morbihan), le phénomène météorologique amuse Odile. "C’est drôle, la prochaine fois, j’irai directement là-bas avec un sac", lance-t-elle avec humour. Roger, lui, aurait bien aimé que ce soient ses poissons préférés qui tombent devant sa porte : la lotte ou l’aiglefin. Espérons pour le poissonnier du bourg que ces pluies de poissons ne se reproduisent pas trop souvent. La concurrence serait déloyale. À noter que les pluies de poissons sont un phénomène rare. Plusieurs se sont déjà produites aux quatre coins du monde ces dernières années. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel