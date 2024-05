Il pleut enfin dans le département le plus sec

Le marché de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) sous les parapluies, ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Pourtant, ce lundi matin, la pluie est une bonne nouvelle. "On est heureux. C'est le bonheur. Qu'il pleuve pendant une semaine !", s’exclame une habitante. Dans les Pyrénées-Orientales, il est toujours interdit d'arroser son jardin ou de laver sa voiture. Il n'y avait pas eu autant de pluies depuis au moins deux ans. Certains profitent même de cet événement providentiel pour faire des réserves. "J'ai mis des seaux dehors, la bassine du linge aussi. Et ça se remplit vite", raconte une senior. Et ceux qui attendaient le plus cette eau si précieuse, ce sont bien sûr les agriculteurs. L'eau coule à nouveau en cascade, mais le fleuve reste toujours à sec, pas le moindre filet d'eau depuis cet hiver. Aujourd’hui, le sol s'est à peine imbibé d'eau. En deux jours, 40 millimètres de pluies sont attendus en plaine, et jusqu'à 70 millimètres sur les reliefs. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonzo