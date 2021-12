Il rachète les commerces de son village natal d'Eure-et-Loir

Nathalie Mey et son mari sont boulangers depuis toujours. Il y a deux ans et demi, ils ont pu s’installer dans ce village de 1 600 habitants grâce à l’aide de cet homme. Il s’agit d’un ancien entrepreneur de 66 ans aujourd’hui à la retraite, déterminé à rouvrir cette boulangerie restée trop longtemps fermée à son goût. Il a donc acheté le mur. De son côté, le couple possède le fonds de commerce et lui verse un loyer. "Il a tout cassé, et on a tout refait, main dans la main pour avoir une belle boutique", explique la boulangère. Une méthode gagnant-gagnant qu’il avait déjà appliquée il y a quatre ans pour le bar juste à côté, lui aussi fermé. Ce retraité, natif du village, ne s’est pas arrêté en si bon chemin. Dans la même rue, dernière acquisition à son actif : le salon de coiffure en juin dernier. Au total, Claude Bellessort a investi 500 000 euros dans ces commerces. Un investissement qu’il espère rentabiliser d’ici dix ans. En attendant, il espère que son action donnera envie à d’autres de faire la même chose dans d’autres villages, partout dans le pays. TF1 Reportage C. C. Adriaens-Allemand, N. Clerc