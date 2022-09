Il rachète une entreprise pour embaucher sa mère

Maxence Laze travaille aux côtés de sa maman, Christelle Laze, peintre professionnelle depuis plus de 20 ans. Son fils était encore intérimaire, il y a un a. Aujourd'hui, il est devenu son employeur. Il a racheté une entreprise de peinture pour elle "dans le but de faire travailler sa maman" nous confie-t-il. Christelle a eu un cancer. Elle en a guéri et était bien décidée à retrouver ses chantiers. Mais malgré son expérience et son énergie, impossible de retrouver un emploi. Elle voulait faire un emprunt, mais son fils a repris l'entreprise : "je ne vais pas te laisser tomber maman, on va y aller et on va y aller à deux". Maxence l'a fait par solidarité et par conviction. Les personnes qui ont surmonté des épreuves ou qualifiées de senior par la société ont des atouts selon lui. Maxence et sa mère sont allés plus loin. Ils ont du travail et ont voulu recruter. Alors lorsqu'ils se sont connectés sur Pôle emploi, ils ont cherché les profils en bas de la liste. La dernière arrivée est Ingrid Brossier, qui peine à trouver un emploi depuis trois ans à cause d'un handicap au bras. Maxence et Christelle espèrent en inspirer d'autres. Aujourd'hui, ils n'emploient que des personnes seniors ou délaissées par le monde du travail, et leur entreprise grandit. TF1 | Reportage M. Giraud, R. Hellec