Il remet les pendules à l'heure

Dans le musée d’André Sieber, le temps n’est jamais suspendu. Il connaît toutes ses horloges sur le bout des doigts. Tombé amoureux des pendules, il en possède près de 250. Deux fois par an, il doit toutes les remettre à l’heure, d’hiver ou d’été. Et malgré le nombre d’horloges à remonter, pour lui, le changement d’heure n’est absolument pas un sacerdoce, car il a la solution. Plusieurs fois par jour, il descend dans son atelier pour réparer et remonter une à une ses pendules, histoire d’être fin prêt avant dimanche. Chacune de ses horloges a un son unique. La plus ancienne remonte à 1680. André s’est piqué des horloges et autres pendules depuis sa prime jeunesse. Il a même récupéré et remis en état l’ancienne horloge du clocher de l’église. Contrairement aux apparences, il faut d’abord le coup de main et le compas dans l’œil pour bien la remonter. Finalement, peu importe l’horloge ou la pendule, ce dimanche, la petite aiguille fera un bond d’une heure sur son cadran pour tout le monde. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Vaudelet, L. Claudepierre