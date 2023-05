À 13 ans, il sauve sa petite sœur d'un kidnapping… avec son lance-pierre !

Owen Burns était dans sa chambre quand il a entendu des cris d'enfant dehors, en l'occurrence, ceux de sa petite sœur de huit ans. Elle se trouvait devant la maison à l'entrée du bois. Par la fenêtre, le garçon de treize ans découvre qu'un jeune homme est en train d'essayer d'enlever la fillette. "Il avait une main sur sa bouche et la serait contre lui. Ma sœur s'est libérée en lui donnant un coup de pied et il lui a couru après", raconte Owen. Le collégien s'empare de la fronde avec laquelle il jouait plus petit, et vise le suspect. Très précis, il le touche une première fois avec une pierre, puis une seconde fois au torse avec une bille. Le kidnappeur finit par s'enfuir. Les deux enfants appellent rapidement leur mère qui se trouvait au travail. Le suspect, lui, sera appréhendé par la police quelques heures plus tard dans une station-service non loin de là, grâce à la description des deux frère et sœur. Le suspect de 17 ans a été mis en examen pour agression et tentative d'enlèvement. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon