Il suffit d'un signe... pour arrêter le TER

Il suffit d'un signe au conducteur pour prendre le train ou de s'adresser au contrôleur pour en descendre. Dans les deux cas, l'arrêt n'est pas obligatoire, il est à la demande du voyageur comme on le fait en ville sur n'importe quelle ligne de bus. Sauf qu'ici, nous sommes en pleine campagne sur la ligne TER, entre Limoge et Ussel dans la région Nouvelle-Aquitaine. Sans cette expérimentation, la petite gare de Jassonneix sur la commune de Meymac en Corrèze était vouée à disparaître à cause d'une fréquentation trop faible. Avec ces arrêts à la demande, les habitants sont soulagés. La seule contrainte pour le conducteus du train est de devoir absorber ces arrêts haltes non prévus à l'avance pour arriver à l'heure dans les autres gares. Pour l'heure, trois communes de la Haute-Corrèze ont été choisies pour mener ces expériences. Un enjeu capital pour les maires concernés. La région Nouvelle-Aquitaine, qui gère les transports ferroviaires de proximité, se laisse un an pour faire le bilan et en cas de succès, elle va développer là où c'est possible, cette nouvelle façon de prendre le train. TF1 | Reportage C. Parédès, E. Sarre