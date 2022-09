Il teste les métiers pour mieux recruter

Le petit nouveau c'est lui, Radoine Mebarki. Il sera un apprenti de la boulangerie pour quelques heures. Sa mission ce mercredi matin, faire des dizaines de sandwichs pour avoir une idée précise du poste à pourvoir. Avec ces essais, ce président d'une association de réinsertion a un objectif, convaincre les demandeurs d'emploi de postuler à des métiers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. En un an, il a testé une centaine de métiers. C'est un "vis ma vie" grandeur nature pour mieux comprendre les conditions et les compétences derrière une annonce d'emploi. Cela permet ainsi de casser certains apriori. Sa démarche est aussi de rassurer des personnes qui n'oseraient pas postuler par exemple, au métier d'étancheur. Ses conseils, il les a donnés à une grande enseigne de distribution l'an dernier. Son diagnostic a fait prendre conscience à la direction des points à améliorer pour trouver les bras qui manquent. Ancienne de la restauration, Estelle Thomas a pu, elle aussi, venir s'essayer. Dix jours plus tard, elle a décroché un CDI. TF1 | Reportage A.Cécilia, Joseph, N. Clerc