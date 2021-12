Il y a 20 ans, l’euro remplaçait le franc

Vingt ans après, que reste-t-il du franc ? Le taux de conversion, peut-être. Un euro équivaut à 6,55957 francs. Peu s'en souviennent, c'est la preuve que le franc est bien de l'histoire ancienne. Et ce, surtout pour ceux qui sont nés après sa disparition. Quand les euros ont débarqué le 1er janvier 2002, il y avait les enthousiastes et ceux pas vraiment ravis. Une mère de famille s'en souvient. Elle venait d'être embauchée à la caisse d'un supermarché. "C'était difficile parce qu'il fallait tout convertir et tout traduire", raconte-t-elle. L'euro est accusé aujourd'hui encore d'avoir fait flamber les prix. "Un filet de bœuf ça valait 100 francs et aujourd'hui, on le vend autour de 50 euros le kilos", lance un commerçant. Qu'en est-il vraiment ? Prenons le prix de la baguette. En 2002, elle a grimpé de 3%. Du jamais vu. Mais ensuite, retour à la normale. Elle a continué d'augmenter comme tout le reste sans que l'euro ne soit le responsable. La mauvaise presse de début n'a pas empêché la monnaie unique de faire la une. Vingt ans plus tard, les billets n'ont pas pris une ride. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Mignard