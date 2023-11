Il y a 30 ans, la révolution Twingo

Que ce soit pour faire ses courses, aller au travail, voyager, Sophie parcourt des kilomètres avec sa voiture, une passion inattendue. Environ deux millions et demi de Twingo ont été vendues depuis son apparition il y a 30 ans. Pour Sophie, elle n'a pas pris une ride. D'ailleurs, elle s'est lancée dans une collection. Elle en possède plusieurs de toutes les couleurs. Dès sa sortie, cette citadine monocorps très colorée, dans un univers plutôt gris à l'époque, était annoncée comme révolutionnaire. À son origine, Patrick le Quément. Fier, ce magasinier automobile peut l'être. Depuis près d'un an, il consacre son temps libre à cette Twingo. Émeric en avait hérité de sa grand-mère Marguerite. C'est ainsi que se prénomme désormais la voiture multicolore. Elle s'apprête à participer à un raid humanitaire à destination du Maroc, le départ est prévu en février. La Twingo n'est désormais plus produite par Renault, mais 400 000 sont toujours en circulation dans l'Hexagone. Elles n'ont pas fini de donner le sourire. TF1 | Reportage C. Casanova, P. Véron, F. Fernandez