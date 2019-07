Il y a 50 ans, l'homme a marché sur la Lune

Après la mission Apollo 11 de Neil Armstrong, la Nasa en a effectué plusieurs autres sur le sol lunaire afin de mieux étudier le satellite. A l'occasion des 50 ans de la conquête de la Lune par l'homme, des images d'archives extraordinaires ont été publiées. Des vidéos où les astronautes partagent leur vie et parfois la difficulté de leurs missions, mais surtout des moments facétieux où ils s'amusent avec la gravité lunaire. Des souvenirs d'exploits inoubliables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.